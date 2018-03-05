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Сотрудники МЧС не обнаружили признаков возгорания в ТЦ «Парус»

5 Марта 2018 в 21:15
Сотрудники МЧС не обнаружили признаков возгорания в ТЦ «Парус»

Сотрудники МЧС, прибывшие на вызов в административное здание по адресу: Новокуркинское шоссе, владение 1, на северо-западе столицы, не обнаружено в нем признаков возгорания, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС РФ.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра «Парус», расположенного по указанному адресу.

Торгово-развлекательный комплекс «Парус» разместился на границе элитного района Москвы Куркино и подмосковного города Химки. 

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