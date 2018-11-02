Сотрудники Google по всему миру покинули свои места в знак протеста

Сотрудники корпорации Google провели акцию против сексуальных домогательств. В ней приняли участие сотрудники офисов компании в нескольких городах мира, в том числе в Токио, Нью-Йорке и Сан-Франциско, сообщает CNN.

По данным телеканала, в Нью-Йорке свои рабочие места покинули более сотни людей, чтобы принять участие в митинге. Недовольство работников Google вызвала выплата корпорацией 90 миллионов долларов создателю операционной системы Android Энди Рубину, который был уволен за обвинения в сексуальных домогательствах, передает РЕН.ТВ.

Напомним, кампания против сексуальных домогательств набрала популярность в США после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН назвал историю о домогательствах Харви Вайнштейна «изощренным голливудским сценарием».