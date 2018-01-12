Сотрудникам МВД разрешили посещать 13 стран

ФОТО: Екатерина Москвич

В МВД утвердили список стран, которые можно будет посещать сотрудникам. Всего в перечне оказалось 13 государств. Все они признаны безопасными с «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки». Список утверждал глава ведомства Владимир Колокольцев. Соответствующее сообщение размещено на сайте Ассоциации туроператоров России.

В списке оказались Абхазия, Азербайджан, Южная Осетия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Вьетнам, Куба и Китай.

Ранее стало известно, что в России выросло количество невыездных должников по алиментам. Их количество увеличилось на 60%.