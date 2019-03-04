Сотрудника «Роскосмоса» рекомендовали уволить после слов о «скотобазе»

Комиссия по этике «Роскосмоса» выступила с рекомендацией уволить сотрудника, который в социальных сетях назвал жителей хрущёвок «скотобазой». Как пишет РИА Новости, там подчеркнули, что подобное поведение на публике «не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли».

Напомним, скандал в социальных сетях разгорелся после того, как глава одного из подразделений госкорпорации Станислав Жарков на своей странице в Facebook назвал жителей пятиэтажных домов хрущевских времен «скотобазой». Также он применил к этим людям целый ряд оскорбительных эпитетов.

Позже стало известно, что Жарков извинился за свои слова и попросил воспринимать их как его личное мнение.

Как ранее писала НСН, скандальное заявление Жаркова прокомментировал руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Он назвал слова сотрудника госкорпорации «глупостью» и высказал предположение о том, что Жарков «мог быть пьян».