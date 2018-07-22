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Сотрудник «Роскосмоса» стал свидетелем по делу о госизмене

22 Июля 2018 в 21:42
Сотрудник «Роскосмоса» стал свидетелем по делу о госизмене

Сотрудник «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон проходит свидетелем по делу о государственной измене в ЦНИИМаше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы компании Владимира Устименко

По словам Устименко, Пайсону не предъявили никаких обвинений.

Ранее стало известно, что по делу о госизмене арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. 20 июля в «Роскомосе» прошли обыски. Как отмечают СМИ, это может быть связано с предполагаемой передачей западной разведке секретной информации о новейшем российском гиперзвуковом оружии.

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