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Сотрудник ФСБ остаётся в тяжелом состоянии после взрыва в Архангельске

31 Октября 2018 в 18:43
Сотрудник ФСБ остаётся в тяжелом состоянии после взрыва в Архангельске

Двое сотрудников ФСБ были контужены в результате взрыва в здании управления ведомства в Архангельске, ещё один получил тяжёлые ранения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Орлов, передаёт RT.

«Врачи принимают максимальные меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье этого человека... У двоих контузия, сейчас идёт процесс реабилитации», — цитирует Орлова ТАСС.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдерв эфире НСН заявил, что преступления с участием молодых людей стали следствием бездуховности, пришедшей в нашу жизнь в годы "гласности и перестройки", а потом и "рыночных реформ". В случае с подрывом здания ФСБ надо разбираться, по его мнению, тщательно.  

«Фактор очень настораживающий. Где громыхнёт и как громыхнёт в следующий раз — не понятно. Если ФСБ не будет работать, то это вообще будет тихий ужас. В этом инциденте надо очень серьезно разбираться, потому что всё произошло утром, когда сотрудники шли на работу. Многие факты будут выявлены и озвучены после проведения оперативно-следственных мероприятий. Либо он сам привел в действие взрывное устройство, либо кто-то, либо оно сработало, когда он пытался пронести устройство на территорию ФСБ», — заявил он.

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