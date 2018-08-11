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Сотрудник аэропорта в США угнал и разбил пассажирский лайнер

11 Августа 2018 в 10:33
Сотрудник аэропорта в США угнал и разбил пассажирский лайнер

В США расследуют обстоятельства угона пассажирского лайнера сотрудником аэропорта. Инцидент произошел в аэропорту Сиэтл/Такома.

По информации береговой охраны, на борту не было пассажиров, а управлял лайнером 29-летний мужчина.

«Сотрудник авиакомпании осуществил неавторизованный вылет из аэропорта Сиэтла без пассажиров на борту», — говорится в сообщении.

На перехват самолета отправились истребители F-15, которые зафиксировали падение самолета в заливе Пьюджет.

Также сообщается, что диспетчеры пытались договориться с угонщиком, а когда это не помогло, уже после взлета, постарались увести лайнер подальше от города.

По некоторым данным, угонщик страдал психическим заболеванием и имел суицидальные наклонности, пишет Газета.ру

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