Сотрудница полиции, ранившая себя, переведена в операционную

Штатную сотрудницу московского отдела МВД по району Арбат, которая случайно выстрелила в себя, перевели из отделения реанимации в операционную. Об этом сообщает Телеканал «360» со ссылкой на информацию экстренных служб. 39-летняя пострадавшая по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.

ЧП случилось в здании ОВД в Кривоарбатском переулке. Сотрудница полиции случайно выстрелила в себя во время чистки табельного оружия. Она выжила, несмотря на то, что ранена в левый висок.

Женщину экстренно доставили в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщает РИА ФАН , правоохранительные органы начали проверку обстоятельств неосторожного обращения с оружием.