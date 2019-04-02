Вторник
02 апреля
USD 65.42
EUR 73.5
Горячие новости

Сотрудница полиции, ранившая себя, переведена в операционную

2 Апреля 2019 в 21:36
Сотрудница полиции, ранившая себя, переведена в операционную

Штатную сотрудницу московского отдела МВД по району Арбат, которая случайно выстрелила в себя, перевели из отделения реанимации в операционную. Об этом сообщает Телеканал «360» со ссылкой на информацию экстренных служб. 39-летняя пострадавшая по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.

ЧП случилось в здании ОВД в Кривоарбатском переулке. Сотрудница полиции случайно выстрелила в себя во время чистки табельного оружия. Она выжила, несмотря на то, что ранена в левый висок.

Женщину экстренно доставили в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщает РИА ФАН, правоохранительные органы начали проверку обстоятельств неосторожного обращения с оружием.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.