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Сотни миллионов рублей потратили жители Подмосковья на цветы

11 Марта 2019 в 23:35
Сотни миллионов рублей потратили жители Подмосковья на цветы

Около 480 миллионов рублей потратили жители Подмосковья на цветы к 8 Марта, рассказали в пресс-службе регионального Минпотребрынка. Это на 50 миллионов больше, чем в 2018 году, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Чаще всего граждане покупали тюльпаны, розы, ирисы и мимозы. Большая часть проданных цветов была выращена в Подмосковье, Абхазии, Белоруссии, Нидерландах.

В Москве в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!» жительниц и гостей столицы 8 Марта поздравляли волонтеры и военнослужащие. В городе было открыто более 50 праздничных площадок.

В парке Зарядье была создана цветочная конструкция с названием акции «Вам, любимые!». Для ее создания использовали тысячи живых цветов. Женщины с удовольствием делали селфи на фоне цветочных букв и получают от волонтеров цветы в подарок.

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