Сотни машин ждут очереди на паром чрез Керченский пролив

С обеих сторон Керченской переправы, закрытой в ночь на 13 января из-за шторма, скопилось порядка тысячи автомобилей. Об этом говорится в сообщении компании-оператора ООО «Морская дирекция».

Отмечалось, что в порту «Кавказ» скопилось 160 легковых автомобиле, 380 грузовых, а также 35 автобусов. Из Крыма ждут своей очереди на отправку ждут 38 легковушек, 14 автобусов и 300 грузовых и малотонажных машин, пишет RT.

Днем в воскресенье, 14 января, Керченская паромная переправа возобновила работу. В «Морской дирекции» отметили, что переправа работает по фактической погоде.