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Состояние здоровья россиян будет отслеживаться ежегодно

27 Ноября 2018 в 15:25
Состояние здоровья россиян будет отслеживаться ежегодно

С 2019 года в России станут ежегодно проверять данные о состоянии здоровья населения. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

В настоящее время подобные статистические наблюдения Росстаттом проводятся один раз в пять лет, отмечает «Русская планета».

Полученные ведомством данные будут учитываться в ходе реализации национального проекта «Демография».

Ранее Чеченская республика в очередной раз возглавила ежегодный рейтинг самых трезвых регионов России. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в эфире НСН рассказал, что позволяет региону много лет подряд держать марку и сохранять лидерские позиции в этом рейтинге.

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