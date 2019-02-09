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Состоялись неформальные переговоры президентов России и Киргизии

9 Февраля 2019 в 17:35
Состоялись неформальные переговоры президентов России и Киргизии

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым обсудил вопросы развития двусторонних отношений и региональную повестку.

«Главы государств подробно обсудили ход развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по ряду региональных вопросов», - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что встреча состоялась в субботу в Сочи и проходила в неформальной обстановке.

Ранее в беседе с НСН президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, какие у террористов планы на Киргизию.


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