Составлен рейтинг регионов России с самым высоким и низким уровнем безработицы

Один из самых низких показателей безработицы в России был зафиксирован на Ямале. Согласно данным в этом регионе на одного безработного приходится три вакансии на бирже труда, таким образом, общий уровень составляет 2%. Еще ниже показатели оказались в Москве и Санкт-Петербурге, 1% и 1,2% соответственно. Самый высоки показатель по безработице показала Ингушетия — 26,5%. Об этом говорится в рейтинге, составленном РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основании данных Росстата.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил о росте заработных плат в России беспрецедентными темпами. В свою очередьв эфире заметил , что в утверждении министра кроется немалая доля лукавства. По его словам, за неосторожные слова министра следовало бы наказать, пока они не привели к обострению настроений в обществе.