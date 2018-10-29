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Составлен рейтинг регионов России с самым высоким и низким уровнем безработицы

29 Октября 2018 в 09:15
Составлен рейтинг регионов России с самым высоким и низким уровнем безработицы

Один из самых низких показателей безработицы в России был зафиксирован на Ямале. Согласно данным в этом регионе на одного безработного приходится три вакансии на бирже труда, таким образом, общий уровень составляет 2%. Еще ниже показатели оказались в Москве и Санкт-Петербурге, 1% и 1,2% соответственно. Самый высоки показатель по безработице показала Ингушетия — 26,5%. Об этом говорится в рейтинге, составленном РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основании данных Росстата.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил о росте заработных плат в России беспрецедентными темпами. В свою очередь директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН заметил, что в утверждении министра кроется немалая доля лукавства. По его словам, за неосторожные слова министра следовало бы наказать, пока они не привели к обострению настроений в обществе.
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