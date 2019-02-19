Составлен рейтинг лучших в мире смартфонов

Издание Business Insider составило рейтинг 20 лучших моделей смартфонов. На первое место эксперты поставили китайский гаджет OnePlus 6T. Они оценили его современный дизайн, качество съемки, хорошую работу приложений на операционной системе Android и мощный аккумулятор. Немаловажно, что его цена выгодно отличается от аналогов на рынке, передает RT.

На второе место составители рейтинга поставили американский iPhone XR, на третье Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, сообщает РЕН ТВ.

В список также включены несколько моделей Samsung, в том числе Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, а также Galaxy Note 9, Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

Эксперты отметили также смартфоны iPhone 7 Plus, 8 и 8 Plus компании Apple, а также X, XS и XS Max. В число лучших попали и телефоны Moto Z3 и Мото G6 от Motorola.

Ранее также был составлен рейтинг смартфонов, которые длительное время могут работать без подзарядки, пишет «Свободная пресса».

Ранее ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в беседе с НСН рассказал о том, что опасаться радиоактивного излучения от смартфонов не стоит.

