Соседи выселят обнаженных «любовников-террористов» через суд

ФОТО: novorosstartap.ru

Жители одного из домов в подмосковном Домодедове, которые устали от соседей, терроризирующих их «обнажёнными перформансами», решили выселить пару из квартиры через суд. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», по словам одной соседок экстравагантной пары, в настоящий инициативная группа собирает подписи со всех собственников квартир, которые хотят избавиться от пары. Дима и Жанна уже долгое время досаждают соседям постоянными выяснениями отношений и прогулками по улице в обнажённом виде.

Сообщается, что мужчина работает таксистом, о профессиональной деятельности его спутницы ничего не известно. В свободное от работы время Дмитрий иногда появляется на улице в короткой кожаной юбке и ошейнике. В качестве дополнительного аксессуара его избранница использует поводок, на котором «выгуливает» мужчину. Все свои креативные выходы пара снимает на видео.

Особенно возмутительным их поведение кажется тем, кто вынужден сталкиваться с обнажёнными соседями в тот момент, когда ведёт своих детей в школу или детский сад, которые расположены неподалёку.