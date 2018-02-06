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Сорванный стоп-кран стал причиной задержки пяти электричек

6 Февраля 2018 в 21:14
Сорванный стоп-кран стал причиной задержки пяти электричек

Железнодорожники вводят в график движение электричек, задержанных после срыва хулиганами стоп-крана в одном из поездов на Горьковском направлении МЖД, передает Агентство «Москва».
«В 18:47 в пригородном поезде №6923 Петушки-Москва неустановленные лица совершили несанкционированный срыв стоп-крана, при этом нарушили работу тормозной системы», - говорится в сообщении.

Диспетчерский аппарат МЖД организовал пропуск поездов по направлению в Москву по соседним путям.

Горьковское направление Московской железной дороги — железнодорожная линия, пролегающая на восток от Курского вокзала по территории Москвы, Московской и Владимирской областей. Длина главного хода (от Курского вокзала до станции Петушки) — 126 км.

По Горьковскому направлению следуют пригородные электропоезда, а также поезда дальнего следования в такие города как Новый Уренгой и Нижний Новгород (с Курского вокзала Москвы), Киров, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Кемерово, Красноярск, Томск, Иркутск, Нижневартовск, Владивосток, Улан-Батор, Пекин, Пхеньян (с Ярославского вокзала Москвы через Фрязево).

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