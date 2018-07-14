Сорокин: Все допинг-пробы на ЧМ-2018 были отрицательными

Система допинг-тестирования на ЧМ-2018 сработала отлично и на высоком уровне, ни одна проба не была положительной. Такие данные предоставил журналистам генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Было взято около двух тысяч допинг-тестов, ни один не показал положительного результата», — заявил на пресс-конференции Сорокин, слова которого приводит Газета.ру

Ранее он сообщил, что ЧМ-2018 прошел на высочайшем уровне и доказал, что Россия является футбольной державой. По словам Сорокина, на стадионах во время матчей не было выявлено ни единого инцидента.

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет матч за третье место между командами Бельгии и Англии. 15 июля в «Лужниках» встретятся Франция и Хорватия. Исход финального матча определит чемпиона мира по футболу на ближайшие четыре года.