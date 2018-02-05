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Сорокин стал лауреатом литературной премии «НОС-2017»

5 Февраля 2018 в 22:36

Жюри литературной премии «НОС-2017» назвало лучшего писателя по итогам сезона, им стал Владимир Сорокин за его роман «Манарага», передает ТАСС.

Главный приз - 700 тысяч рублей и статуэтка - были переданы представителю писателя, сам Сорокин на церемонии не присутствовал.

Владимир Георгиевич Сорокин (родился 7 августа 1955 года в посёлке Быково Московской области) — русский писатель, сценарист и драматург, художник. Один из наиболее ярких представителей концептуализма и соц-арта в русской литературе. Автор десяти романов, а также ряда повестей, рассказов, пьес и киносценариев. Лауреат премий Андрея Белого, «НОС», «Большая книга» и других, номинант Международной Букеровской премии. Книги переведены на десятки языков.  


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