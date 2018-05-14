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Соразработчик «Светофора»: Для маркировки продуктов достаточно одного цвета

14 Мая 2018 в 12:40
Соразработчик «Светофора»: Для маркировки продуктов достаточно одного цвета

Соразработчик проекта «Светофор», независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян на пресс-конференции в НСН заявил, что участие производителей в проекте маркировки продуктов «Светофор» должно быть обязательным. Кроме того, он заявил, что для потребителя обозначать вредные продукты можно все лишь одним цветом.

«Внедрение проекта «Светофор» – политический важный проект для страны. По статистике, 80% заболеваний связаны с поведением человека, его питанием, а не с генетикой. Пугающая статистика связана с ожирением: россияне избыточно потребляют жиры и соль. В мире применяется два метода – налоговая политика и информационная. «Светофор» – информационная стратегия. Мы полностью поддерживаем этот проект, но считаем, что он должен носить обязательный характер. Из него не могут быть исключены какие-то группы товаров. Каждая категория товара должна иметь свои научно-обоснованные характеристики. Кроме того, чтобы обозначить вредные продукты, достаточно одного цвета – красного. Он должен потребителя просто предупредить», - считает он.

Роспотребнадзор разработал для производителей методические рекомендации по добровольной цветовой индикации продуктов. Они выразили готовность участвовать в пилотном проекте «Светофор». Стартовать он может уже в начале лета 2018 ода.

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