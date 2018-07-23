Соперником «Спартака» в Лиге чемпионов станет ПАОК или «Базель»

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником московского «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов станет победитель матча 2-го раунда между греческим ПАОКом и швейцарским «Базелем». Первая встреча соперников пройдёт завтра, 24 июля.

Столичный российский клуб, в свою очередь, проведет игры 7-8 и 14 августа на на «Открытие Арена».

RT добавляет, что на этой стадии турнира также сыграют: «Славия» (Чехия) – «Динамо (Киев), «Бенфика» – «Фенербахче», и победитель игры между голландским «Аяксом» и австрийским «Штурмом» с бельгийским «Стандардом».

В случае победы подопечные Массимо Карреры пробьются в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а в случае поражения окажутся в групповом этапе Лиги Европы, сообщает Газета.ру.