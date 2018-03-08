Сообщение об уничтожении Ан-26 в Сирии террористами признали фейком

Информация о том, что разбившийся в Сирии российский военно-транспортный самолет Ан-26 был сбит террористами крайне недостоверна. К такому выводы пришли независимые исследователи из группы Conflict Intelligence Team (CIT).

Эксперты отмечают, что названная виновной группировка «Джейш аль-Ислам» практически не присутствует в Идлибе, примыкающей к Латакии, где расположена российская военная база. Группировка назодится в Восточной Гуте, где обороняется против правительственных сил, пишет «Ura.ru»

Ранее в СМИ появилась информация, что российский Ан-26 в Сирии был сбит при заходе на посадку пулеметными очередями, пишет Газета.ру