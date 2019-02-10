Сообщение о минировании московского банка не подтвердилось

Представители экстренных служб при проверке сообщения о «минировании» Московского коммерческого банка на севере столицы взрывного устройства не обнаружили. Сообщает подробности РИА Новости.

«Проверка завершена, угроза не подтвердилась», - сообщил представитель правоохранительных органов.

Из-за анонимного сообщения об угрозе минирования из банка были эвакуированы 30 посетителей и сотрудников.

Напомним, на этой неделе волна аналогичных звонков прокатилась по ЦФО. Из соцучреждений были эвакуированы сотни тысяч людей. Звонки оказались ложными.

Более года назад телефонные террористы «заминировали» торговые центры в 75 из 85 регионов России. По данным спецслужб, сумма ущерба составила около 150 миллионов рублей. Ни одно сообщение не получило подтверждения. Официальная информация о задержании организаторов телефонной атаки отсутствует.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с НСН ранее назвал эту волну звонков этапом необъявленной войны против России.