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Сонная эстафета: Вслед за медведями в Московском зоопарке уснули еноты

3 Декабря 2018 в 18:56
Сонная эстафета: Вслед за медведями в Московском зоопарке уснули еноты
ФОТО: НГС.Новости

В Московском зоопарке еноты, сурки и енотовидные собаки впали в зимнюю спячку. Как пишет «Интерфакс», об этом заявили в пресс-службе зоосада. При этом специалисты подчеркнули, что «процесс спячки» у енотов и сурков сильно отличается. Последние, как известно, впадают в анабиоз, температура их тел снижается до 8 градусов, а просыпаются они только с приходом весны, обычно в апреле.

Что касается енотов, то эти зверьки находятся в состоянии «зимнего сна». То есть, в течение холодного сезона они могут просыпаться несколько раз – проверить, не растаял ли снег, а заодно подкрепиться. Также зоологи отмечают, что спячка енотов проходит «коллективно»: они спят все вместе, прижимаясь друг к другу.

О том, что в зимнюю спячку в Московском зоопарке впали два гималайских медведя и один бурый, 27 ноября рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

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