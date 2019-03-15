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Сон на работе может помочь росту ВВП

15 Марта 2019 в 09:36
Сон на работе может помочь росту ВВП

Учёные из Финляндии подтвердили, что спать на рабочем месте полезно для здоровья. Результаты исследования они обнародовали по случаю Всемирного дня сна, который отмечается в пятницу, 15 марта, передает «Свободная пресса».

Как отмечают исследователи, здоровье человека в значительной степени зависит от количества сна, который также сказывается на производительности труда. Так, недостаток сна у работников выливается в 2% ВВП во многих развитых странах, констатирует врач-сомнолог Кирсти Калева.

Между тем, дневной сон способен улучшить работоспособность, причём без вреда для ночного сна. Эксперименты показали, что даже 15 - 20 минут дневного смежения глаз положительно влияют на настроение и концентрацию внимания во второй половине рабочего дня.

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал ранее в эфире НСН об опасностях для здоровья человека сменного графика работы.

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