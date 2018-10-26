«Солсберецкий» собор попытались ограбить после визита Петрова и Боширова

Сотрудники британской полиции арестовали мужчину, который попытался похитить оригинальную рукописную копию Великой хартии вольностей. В настоящий момент она хранится в соборе города Солсбери. Об этом рассказали в графстве Уилтшир.

Во время попытки ограбления исторический документ не пострадал. Как уточнили в полиции, 45-летний мужчина был вооружён молотком. Сейчас он содержится в следственном изоляторе в Мелкшеме.

Напомним, ранее город Солсбери посетили россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон винит в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В интервью RT они признались, что хотели посмотреть в британском городе «Солсберецкий» собор.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН рассказал, что в деле отравления Скрипалей изначально не было никакой перспективы.