Солоцинская покидает пост главы Россотрудничества в Париже

Глава Российского центра науки и культуры в Париже, экс-супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская сообщила, что покидает свой пост. В своём аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию заявления об увольнении по собственному желанию на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой.

Солоцинская будет продолжать работать до 28 февраля, сообщает РИА «Новости».

Согласно открытым данным, в 1994 году 27-летний Песков женился на 18-летней Екатерине Солоцинской, дочери и внучке советских дипломатов. Брак длился до 2012 года, когда пара развелась. От второго брака есть дочь Елизавета и два сына — Мик и Дени.



