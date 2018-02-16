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Солоцинская покидает пост главы Россотрудничества в Париже

16 Февраля 2018 в 22:35

Глава Российского центра науки и культуры в Париже, экс-супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская сообщила, что покидает свой пост. В своём аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию заявления об увольнении по собственному желанию на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой.

Солоцинская будет продолжать работать до 28 февраля, сообщает РИА «Новости».

Согласно открытым данным, в 1994 году 27-летний Песков женился на 18-летней Екатерине Солоцинской, дочери и внучке советских дипломатов. Брак длился до 2012 года, когда пара развелась. От второго брака есть дочь Елизавета и два сына — Мик и Дени. 


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