Солдаты ВСУ не оценили новый лозунг — «Слава Украине»

Военнослужащие украинской армии подвергли критике идею об изменении воинского приветствия с «Здравствуйте, товарищи» на «Слава Украине», пишут «Известия».

Один из украинских сержантов заметил, что от такого приветствия «несёт политикой за версту».

«У нас не УПА («Украинская повстанческая армия», запрещена в России), у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет — он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия — это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту», — заявил сержант.

Также один из военнослужащих отметил, что руководству следует заниматься реальным улучшением дел армии, её обучением, а не делать это на бумаге. В то же время некоторые солдаты поддержали идею изменения приветствия, так как, по их мнению, давно пора поменять «старое советское».

Добавим, что «Слава Украине — героям слава!» — лозунг запрещённой в России «Украинской повстанческой армии».