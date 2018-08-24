Солдат упал в обморок во время речи Порошенко на параде

Солдат почетного караула упал в обморок, в то время как президент Украины Петр Порошенко произносил речь на параде в День независимости. Солдата вовремя подхватили стоявшие рядом. Скорее всего, члену военнослужащему стало плохо из-за жары, которая установилась в Киеве, пишет «Газета.ру». Сегодня в украинской столице безоблачно и плюс 25 градусов.

По случаю праздника Петр Порошенко заявил, что Украина «разрывает все путы, связывающие ее с Российской империей и СССР». Об этом он написал в твиттере. Он добавил, что задача нынешней власти – сделать страну «большой и сильной» и окончательно освободить ее от российского влияния, пишет «Свободная пресса».

Во время выступления на параде Порошенко заявил, что ЕС не станет «завершенным и совершенным проектом» без Украины. «Мы нужны Европе», - добавил украинский лидер, передает RT.