Сокращен срок рассмотрения выдачи маткапитала

В России в два раза сокращен срок рассмотрения заявления на выдачу материнского капитала. Теперь Пенсионный фонд должен будет принимать решение по таким вопросам в течение 15 дней, а не 30-ти как ранее. Такие поправки внесены в законодательство, сообщает «Русская планета».

На данным на 1 октября 2018 года государственные сертификаты на маткапитал получили более 8,1 млн семей. Программа действует с 2007 года и рассчитана до 2019 года.

Ранее бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН рассказал, что без снижения уровня бюрократии, вернуть накопления российских олигархов на родину не получится.Так он прокомментировал информацию о том, что основные сбережения российские богачи продолжают хранить в иностранных банках.

