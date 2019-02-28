Соцсети возмутило поведение Порошенко в Запорожье

Пользователи социальных сетей обсуждают поведение президента Украины Петра Порошенко в Запорожье. На видеозаписи глава государства, приветствуя людей, срывает шапку с одной из девушек. Как передает Ura.ru , ролик опубликовала в интернете журналист Татьяна Высоцкая.





Судя по кадрам, женщина хочет что-то сказать Порошенко, а затем с неё срывают вязаный головной убор. Некоторые пользователи предположили, что это сделал именно президент, хотя, как отмечает RT , по записи однозначно нельзя сказать, чьих это рук дело – самого Порошенко или его охранника.

Комментаторы предполагают, что президент услышал какую-то нелицеприятную реплику и решил таким образом «отомстить». Некоторые предлагают перед выборами пройти Порошенко психиатрическую экспертизу. «Можете себе представить такое поведение у лидеров других стран? Европа, блин!», «Гордость нации?» — шутят другие пользователи Facebook.