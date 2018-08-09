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Социологи: Россияне стали меньше поддерживать внешнюю политику государства

9 Августа 2018 в 11:38
Социологи: Россияне стали меньше поддерживать внешнюю политику государства

Число россиян, поддерживающих внешнюю политику президента России Владимира Путина уменьшилось с 22% до 16% за два года. Таковы данные исследования, проведенного «Левада-центром». В 2016 году четверть респондентов заявили, что Путин защищает интересы государства, теперь так считают только 17%.

При этом за два года увеличилось число тех, кто считает российского лидера опытным политиком — с 33% до 49%, отмечает Ura.ru.

Социологи также задавали вопрос о недостатках действующего президента. Россияне отмечали его «связи с крупным капиталом» (17%), чуждость интересам народа (16%), «связи с коррумпированными политиками» (14%).

Опрос проводился 19 по 25 июля 2018 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет и старше, проживающие в 52 регионах.

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