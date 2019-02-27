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Социологи назвали главные страхи россиян

27 Февраля 2019 в 19:33
Социологи назвали главные страхи россиян

Социологи назвали главные страхи россиян. По данным опроса, проведённого «Левада-центром», у большинства наших соотечественников тревогу вызывает увеличение стоимости товаров – об этом заявили 62% респондентов. Также участники опроса рассказали, что переживают из-за роста безработицы в стране, кризисной ситуации в экономике и ухудшения состояния окружающей среды. Помимо этого жителей нашей страны заботит падение уровня морали и нравственности в обществе.

Напомним, ранее соцопрос, проведённый специалистами «Левада-центра», рассказал о музыкальных пристрастиях наших соотечественников. Филипп Киркоров возглавил рейтинг любимых артистов россиян. На второй строчке рейтинга оказались Алла Пугачёва и Стас Михайлов, а третье место в народном хит-параде разделили Николай Басков и Лев Лещенко. 

В беседе с НСН продюсер Иосиф Пригожин заявил, что вышеперечисленные имена принадлежат людям, отдающим себя своей профессии.



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