Социолог объяснил, почему митинг за Грудинина собрал 700 человек

В Москве прошел митинг в поддержку кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудиниа. Мероприятие получилось малочисленным. По данным полиции, на митинг пришли только 700 человек.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов связал это с плохой организацией, а также с тем, что Грудинин «сворачивает свою кампанию».

«Павел Грудинин решил массово не призывать московских коммунистов на митинг, а московских коммунистов много — если бы вышли только члены КПРФ и активисты, это было бы уже порядка 10 тысяч человек», — заявил социолог.

Он отметил, что в Москве собирать протестные митинги гораздо проще, чем в других городах.

«700 человек — это несерьезно. Конечно, мы не говорим о том, что коммунисты могли бы собрать миллионный митинг. Но на стотысячный они вполне могли бы замахнуться», - добавил Смирнов, слова которого приводит ИА REGNUM.

23 февраля в «Лужниках» прошел митинг-концерт в поддержку действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. Мероприятие, по данным МВД, собрало порядка 130 тысяч человек.