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Сочинские старшеклассники оценят финалистов конкурса «Лидеры России»

9 Февраля 2018 в 17:59
Сочинские старшеклассники оценят финалистов конкурса «Лидеры России»

В финале всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» сочинские старшеклассники выступят в качестве экспертов. Об этом рассказал управляющий партнер «Экопси Консалтинг», член экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Отмечается, что школьники оценят открытые уроки, которые для них проведут конкурсанты. Темой занятия станет лидерство. Давать оценку навыкам участников конкурса школьники будут с помощью анонимных анкет. Отбирать конкурсантов для проведения уроков будут в случайном порядке, для проведения каждого урока сформируют пары финалистов.

Напомним, что финал конкурса управленцев «Лидеры России» проходит в Сочи с 7 по 11 февраля. 

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