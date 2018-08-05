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Власти в Сочи отчитались о ливнёвке, в которой утонул мальчик

5 Августа 2018 в 19:43
Власти в Сочи отчитались о ливнёвке, в которой утонул мальчик

Власти Лазаревского района Сочи сообщили, что не получали жалоб от жителей на ливневую канаву, в которой недавно утонул мальчик из Татарстана. Сооружение функционировало в штатном режиме. Об этом сообщили в муниципальной организации «Водосток», передает ТАСС.

Как подчеркнули коммунальщики, открытый тип системы водоотведения прописан в строительных нормах и правилах. Такой тип ливнёвок оборудован во многих районах курортного города. В момент трагедии канава резко заполнилась из-за ливневого дождя, вода затопила проезжую часть.

Мальчик попал в ливнёвку в пятницу, 3 августа, в поселке Лазаревское, входящим в Большой Сочи. Бабушка не успеха спасти внука, которого унесло бурным течением. Тело погибшего нашли в море.

Ранее стало известно, что в Сочи нашли тело четырёхлетней девочки, унесённой рекой. В Субботу, 4 августа, спасатели обнаружили тело утонувшего пятнадцатилетнего подростка. Дети были унесены бурным потоком реки Пластунка в пятницу, 3 августа, в Хостинском районе.

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