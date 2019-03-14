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Собянин заявил о новом этапе реализации программы «Мой район»

14 Марта 2019 в 11:59
Собянин заявил о новом этапе реализации программы «Мой район»

Власти российской столицы начали новый этап реализации программы «Мой район». Об этом сообщил в телеэфире мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, «Мой район» можно назвать идеологией развития города. Как подчеркнул градоначальник, её суть заключается в том, чтобы в каждом районе услуги были равнодоступны для всех.

Теперь, по словам мэра, настал момент посмотреть, что уже сделано, и что нужно еще для того, чтобы пространство стало удобным для жизни отдельного горожанина. Вместе с тем, у каждого района должно быть своё лицо, ключевые места для организации праздников, отметил Собянин. Теперь наступила стадия активного выполнения программы сразу по многим направлениям.

«Мой район» предполагает обеспечение равных возможностей на получение качественных услуг в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, для детского творчества и досуга. Программа призвана определить вектор развития составных частей мегаполиса на годы вперед.

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