Воскресенье
15 июля
USD 62.29
EUR 72.47
Горячие новости

Собянин запустил исторический фонтан «Золотой колос» после реставрации

15 Июля 2018 в 14:47
Собянин запустил исторический фонтан «Золотой колос» после реставрации

На центральной аллее ВДНХ заработали фонтаны после реставрации. Церемонию запуска фонтанов провел в воскресенье, 15 июля, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня исторический этап реконструкции ВДНХ - запускается 14 фонтанов на Главной аллее, главные фонтаны, расположенные на территории ВДНХ. 14 фонтанов на Главной аллее не только отремонтированы, вся инженерная инфраструктура, но и полностью отреставрированы», - сказал С.Собянин при запуске фонтанов.

Градоначальник отметил, что фонтаны центрально аллеи ВДНХ, а также главный фонтан парка «Золотой колос», ни разу не реконструировались и не реставрировались с 1954 года. Теперь все они работают и радуют жителей и гостей столицы.

Также была благоустроена прилегающая территория. В частности, на центральной аллее высадили больше 20 тысяч цветов, в том числе 4 тысячи роз.

Кроме того, были закончены работы по реконструкции фасада «Центрального павильона №1» Столичный градоначальник добавил, что вокруг ВДНХ ведется большая работа по благоустройству: закончено порядка 20 га территории, упорядочено парковочное пространство и движение автобусов.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.