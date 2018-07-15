Собянин запустил исторический фонтан «Золотой колос» после реставрации

На центральной аллее ВДНХ заработали фонтаны после реставрации. Церемонию запуска фонтанов провел в воскресенье, 15 июля, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня исторический этап реконструкции ВДНХ - запускается 14 фонтанов на Главной аллее, главные фонтаны, расположенные на территории ВДНХ. 14 фонтанов на Главной аллее не только отремонтированы, вся инженерная инфраструктура, но и полностью отреставрированы», - сказал С.Собянин при запуске фонтанов.

Градоначальник отметил, что фонтаны центрально аллеи ВДНХ, а также главный фонтан парка «Золотой колос», ни разу не реконструировались и не реставрировались с 1954 года. Теперь все они работают и радуют жителей и гостей столицы.

Также была благоустроена прилегающая территория. В частности, на центральной аллее высадили больше 20 тысяч цветов, в том числе 4 тысячи роз.

Кроме того, были закончены работы по реконструкции фасада «Центрального павильона №1» Столичный градоначальник добавил, что вокруг ВДНХ ведется большая работа по благоустройству: закончено порядка 20 га территории, упорядочено парковочное пространство и движение автобусов.