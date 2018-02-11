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Собянин выразил соболезнование родным погибших в катастрофе Ан-148

11 Февраля 2018 в 16:22
Собянин выразил соболезнование родным погибших в катастрофе Ан-148

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье. Столичный градоначальник сообщил о готовности оказать любую помощь МЧС и Минстрансу в связи с катастрофой.

«Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа «Саратовских авиалиний». Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

На борту рейса №703, следовавшего по маршруту Москва-Орск находился 71 человек. Никто не выжил.

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