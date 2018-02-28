Собянин выделил 400 млн рублей на поддержку проектов НКО

Сергей Собянин учредил гранты Мэра Москвы для проектов НКО. Грантовый фонд составит 400 миллионов рублей. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководителями столичных НКО, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам Собянина, в столице сейчас порядка 30 тысяч некоммерческих организаций, которые имеют большое значение для города. Он отметил в частности НКО, занимающиеся поддержкой многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, ветеранов и пенсионеров.

Мэр также подчеркнул важность волонтерского движения в проведении международных мероприятий, в частности Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу.

Награды за активную деятельность Собянин вручил 40 представителям некоммерческих организаций.