Вторник
20 февраля
USD 56.34
EUR 69.9
Горячие новости

Собянин учредил гранты на обучение врачей по дефицитным специальностям

20 Февраля 2018 в 13:58
Собянин учредил гранты на обучение врачей по дефицитным специальностям

Сергей Собянин учредил гранты медицинским институтам на практическую подготовку лучших студентов. Мэр Москвы объявил об этом в ходе заседания президиума правительства столицы.

Гранты будут предоставлены трём федеральным медицинским вузам: Первому МГМУ им. И.Сеченова, РНИМУ им. Н.Пирогова  и МГМСУ им. А.Евдокимова. Деньги пойдут на подготовку студентов и ординаторов с применением практико-ориентированной модели обучения в рамках проекта «Школа профессионального роста». Студенты 6-го курса и ординаторы 2-го года обучения, по результатам конкурсного отбора, смогут получить дополнительное образование и пройти практику в медицинских учреждениях Москвы.

Участники «Школы профессионального роста» для студентов-выпускников медицинских вузов будут получать ежемесячную стипендию в размере 25 тыс. рублей. Сейчас в столичном здравоохранении востребованы педиатры, врачи общей практики, участковые терапевты, анестезиологи-реаниматологи, а также специалисты ещё по девяти медицинским специальностям.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.