Собянин учредил гранты на обучение врачей по дефицитным специальностям

Сергей Собянин учредил гранты медицинским институтам на практическую подготовку лучших студентов. Мэр Москвы объявил об этом в ходе заседания президиума правительства столицы.

Гранты будут предоставлены трём федеральным медицинским вузам: Первому МГМУ им. И.Сеченова, РНИМУ им. Н.Пирогова и МГМСУ им. А.Евдокимова. Деньги пойдут на подготовку студентов и ординаторов с применением практико-ориентированной модели обучения в рамках проекта «Школа профессионального роста». Студенты 6-го курса и ординаторы 2-го года обучения, по результатам конкурсного отбора, смогут получить дополнительное образование и пройти практику в медицинских учреждениях Москвы.

Участники «Школы профессионального роста» для студентов-выпускников медицинских вузов будут получать ежемесячную стипендию в размере 25 тыс. рублей. Сейчас в столичном здравоохранении востребованы педиатры, врачи общей практики, участковые терапевты, анестезиологи-реаниматологи, а также специалисты ещё по девяти медицинским специальностям.