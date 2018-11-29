Собянин рассказал об особенностях будущего инновационного кластера

Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил главные аспекты будущего инновационного кластера столицы. Благодаря этой общедоступной платформе столичные ученые и предприниматели смогут найти друг друга, чтобы создать новый продукт или услугу. Кроме того, она поможет найти в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта, рассказал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Получить статус участника кластера будет максимально просто. Подать заявку можно будет онлайн через IT-платформу. Участники кластера смогут получить разнообразные формы поддержки. В настоящее время разрабатывается нормативно-правовая база и соответствующая IT-платформа. Программа будет запущена в 2019 году.