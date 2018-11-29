Собянин рассказал о трансформации Москвы в город для людей

Москва стала удобной для жителей. Об итогах такой трансформации российской столицы мэр Сергей Собянин рассказал во время выступления на V бизнес-форуме «Трансформация» в «Олимпийском».

По словам градоначальника, город меняется очень быстро – сейчас на это уходят не столетия, а годы и месяцы. Москва, по его словам, превратилась из города для заводов и машин в город для людей. Собянин отметил появление лучших в мире многофункциональных центров «Мои документы», а также изменение улиц и парков. Он напомнил, что в благоустройстве важными были не всегда популярные решения, такие как ликвидация самостроев, организация парковочного пространства. Москву избавили также от рекламных растяжек и воздушных проводов.

«Убрать все, что не нужно, привести в порядок было похоже на войну», - сказал Собянин.

Однако теперь, по словам мэра столицы, Москва выглядит европейским городом.