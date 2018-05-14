Собянин рассказал о строительстве крупнейшего транспортно-пересадочного узла Москвы

Крупнейший транспортно-пересадочный узел в российской столице будет построен на станции метро «Нижегородская» и одноименной станции МЦК. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что станция «Нижегородская» станет общей остановкой для двух линий московского метрополитена: «Кожуховской» и ТПК. Кроме того, она объединит Московское центральное кольцо, Горьковское направление железной дороги и наземный транспорт российской столицы.

Как заявляют столичные власти, новый ТПУ «Рязанская» будет располагаться на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями Московского центрального кольца. В одной точке будут пересекаться четыре крупнейших транспортных артерии Москвы.

Кроме того, во время встречи с жителями столицы и в ходе осмотра строящихся объектов Сергей Собянин подчеркнул, что пассажиропоток на станции «Нижегородская», по предварительным подсчетам, составит более 24 тысяч человек в час.