Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сохранении культурного наследия столицы. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

Мэр сообщил, что за последние девять лет были отреставрированы и взяты под государственную охрану тысячи столичных зданий:

«1 тыс. 247 спасенных и отреставрированных памятников старины; 988 объектов, взятых под государственную охрану; 350 благоустроенных улиц; более 8 тыс. отремонтированных фасадов; четыре здания с охранным статусом, которые были утрачены безвозвратно», - сообщил он.

Сергей Собянин отметил, что конфликт между интересами застройщиков и задачей защиты городской среды избежать невозможно. Такое положение дел он объяснил тем, что столица, с одной стороны, получила богатейшее многовековое наследие, которое нуждается в сохранении, а с другой стороны, в городе живут миллионы людей с повседневными нуждами и запросами. Именно поэтому реновация отдельных зданий или даже целых кварталов также необходима.

«Роль правительства Москвы - быть посредником в разрешении этого конфликта. Мы постоянно находимся в поиске компромисса», - отметил Собянин.

Отдельно мэр подчеркнул, что в столице, на сегодняшний день, известны 3 тыс. 25 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 1 тыс. 135 выявленных объектов культурного наследия, 144 объекта, обладающих признаками культурного наследия, и 1 тыс. 289 исторически ценных и градоформирующих объектов.