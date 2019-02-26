Собянин рассказал о росте качества знаний московских школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин поведал о росте качества знаний московских школьников. Этому он посвятил публикацию в своём Твиттере и на странице в «ВКонтакте». По словам градоначальника, об успехах свидетельствуют результаты 2018 года по ЕГЭ и итоги всероссийских олимпиад. Московские школьники впервые получили более половины дипломов победителей.

Сергей Собянин также обозначил ключевые направления развития системы образования столицы РФ в 2019 году. В первую очередь, по его задумке, будет прогрессировать проект Московская электронная школа: предпрофессиональная подготовка школьников в инженерных, медицинских и IT-классах. Кроме того, мэр пообещал создавать условия для профессионального роста преподавателей. Также Собянин считает необходимым возведение новых детских садов и школ.

По итогам 2017/2018 учебного года выросло число выпускников-отличников – тех, кто сдал ЕГЭ больше чем на 220 баллов (21 400 человек). Это почти в 3 раза больше по сравнению с 2010 годом. Свыше 90% столичных средних учебных заведений сумели подготовить выпускников-стобалльников, ещё более 5 тысяч выпускников отмечены медалью «За особые успехи в обучении».