Среда
21 ноября
USD 65.59
EUR 75.18
Горячие новости

Собянин рассказал о программе реставрации столичных храмов

21 Ноября 2018 в 12:21
Собянин рассказал о программе реставрации столичных храмов

Очередной этап реставрации храмов Высоко-Петровского монастыря завершен. Об этом заявил Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что эти работы по восстановлению необходимо довести до конца, поскольку Высоко-Петровский монастырь является одним из символов российской столицы.

Напомним, в мегаполисе продолжается реализация программы по реставрации памятников религиозного назначения. В течение семи лет работы прошли в 85 храмах. В 33 объектах они были выполнены за счет средств госпрограммы «Культура Москвы». Более пятидесяти объектов были отреставрированы за счёт городской программы субсидий: деньги религиозным организациям выделяются правительством Москвы. В настоящее время реставрация 54 объектов полностью завершена.

Между тем, начиная с 2011 года, в столице отреставрировано более тысячи объектов культурного наследия.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.