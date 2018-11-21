Собянин рассказал о программе реставрации столичных храмов

Очередной этап реставрации храмов Высоко-Петровского монастыря завершен. Об этом заявил Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что эти работы по восстановлению необходимо довести до конца, поскольку Высоко-Петровский монастырь является одним из символов российской столицы.

Напомним, в мегаполисе продолжается реализация программы по реставрации памятников религиозного назначения. В течение семи лет работы прошли в 85 храмах. В 33 объектах они были выполнены за счет средств госпрограммы «Культура Москвы». Более пятидесяти объектов были отреставрированы за счёт городской программы субсидий: деньги религиозным организациям выделяются правительством Москвы. В настоящее время реставрация 54 объектов полностью завершена.

Между тем, начиная с 2011 года, в столице отреставрировано более тысячи объектов культурного наследия.