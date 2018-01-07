Собянин рассказал о найденных в центре Москвы 10 тысячах артефактов

За два года проведения работ по программе «Моя улица» в центре столицы были обнаружены больше 10 тысяч артефактов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке «ВКконтакте».

«Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых - XII века. А на Петровке, Сретенке, Волхонке, еще кое-где сохранили куски исторической брусчатки», - написал градоначальник.





Он отметил, что археологический мониторинг сопровождал все проводимые в Москве работы по благоустройству и строительству. Так, ученые-археологи наблюдали за возведением парка «Зарядье» и благоустройством столичных улиц.

Напомним, в начале июня в «Зарядье» были найдены одни из самых древних артефактов – кремневые топоры бронзового века. Все находки поместили в столичные музеи.