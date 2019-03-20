Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено на 40%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во время инспектирования строительства станции «Стромынка» БКЛ, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

По словам градоначальника, участок очень сложный, так как проходит под Яузой и примыкает к четырем действующим веткам метро. «Стромынка» призвана улучшить как транспортное обеспечение жителей района, так и доступность парка «Сокольники» для всех москвичей.

Собянин добавил, что липовая аллея, ведущая от станции к парку, будет восстановлена. Об этом попросили жители. В аллею впишут один из наземных павильонов станции «Стромынка».

Запустить северо-восточный участок БКЛ запланировано в 2021 году. На нем расположатся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».