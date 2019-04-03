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Собянин рассказал о ходе строительства Некрасовской линии метро

3 Апреля 2019 в 17:18
Собянин рассказал о ходе строительства Некрасовской линии метро

Некрасовскую линию столичной подземки от «Авиамоторной» до «Некрасовки» планируется запустить в начале 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Протяженность новой ветки составит более 18 километров. Линия будет включать девять станций.

Также стало известно, что участок от станции «Некрасовка» до станции «Косино», включающий четыре станции – «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка» – достроен. Технический пуск состоялся 31 августа. Открыть участок для пассажиров планируется в текущем году.

Между тем, ранее НСН сообщала, что отрезок Сокольнической линии столичной подземки – от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» – с 30 марта недоступен для пассажиров. Движение поездов осуществляется только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». В обычном режиме красная ветка возобновит работу 6 апреля. Отмечается, что закрытие станций необходимо для завершения работ на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро. На время закрытия пяти станций, среди которых «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского», для пассажиров будет работать бесплатный маршрут КМ.

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