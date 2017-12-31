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Собянин рассказал, как изменилась новогодняя Москва

31 Декабря 2017 в 13:51
Собянин рассказал, как изменилась новогодняя Москва

Разбудить парки, сделать площади уютными, а город – желанным для встречи Нового года. Такие цели поставил перед собой Сергей Собянин, когда возглавил столичную мэрию.

«Россказни о том, что все или почти все москвичи в новогодние дни уезжают из Москвы, выглядели несерьезно», - признался градоначальник на своем личном сайте.

Он вспомнил, что директора парков встретили его неделю с неудовольствием. Сначала в парках организовывались самые простые орки, катки и освещение. А сегодня каждый московский парк готовится к Новому году, как главному событию: создавать атмосферу праздника, год от года улучшать программу.

Собянин признался, что всегда чувствовал обиду, когда москвичи уезжали на новогодние каникулы в Европу.

«После реконструкции первых улиц праздники получили возможность выйти к москвичам, на городские общественные пространства», - написал градоначальник.

Сегодня новогодние праздники в Москве стали одним из модных туристических направлений, отметил мэр. Он также пожелал москвичам в новом году больше радостных минут, больше солнца, душевного спокойствия, здоровья и удачи.

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